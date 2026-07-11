Manisa FK, yeni sezon hazırlıklarını Erciyes’te sürdürüyor

1'inci Lig ekiplerinden Manisa FK, teknik direktör Ahmet Pektaş'ın yönetiminde 1850 metre yükseklikteki Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde yeni sezona hazırlanıyor.

Siyah-beyazlıı ekip; bugün günü çift antrenmanla geçirdi. Sabah yapılan antrenmanda, kuvvet çalışması yapan Manisa FK yaklaşık 1 saat süren antrenmanın ardından konaklayacağı otele hareket etti.

Ege temsilcisi akşam antrenmanı için saat 18.00'de yeniden sahaya çıktı. Akşam antrenmanında ise, ısınma hareketleri ve top kapma hareketlerinin ardından dar alan oyunları ile günü çift antrenmanla tamamlayan Manisa FK, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. İlk etap kampını 16 Temmuz'da tamamlayacak olan siyah-beyazlı ekip, 3 günlük iznin ardından ikinci etap kamp çalışmaları için yeniden Erciyes'te toplanacak.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör