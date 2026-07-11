Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Muğlaspor, Ekrem Kılıçarslan’ı kadrosuna kattı!
Giriş Tarihi: 11.07.2026 11:56

Muğlaspor, Ekrem Kılıçarslan’ı kadrosuna kattı!

TFF 1. Lig ekiplerinden Muğlaspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürürken, kaleci Ekrem Kılıçarslan’ı kadrosuna dahil etti.

İHA
Muğlaspor, Ekrem Kılıçarslan’ı kadrosuna kattı!
  • ABONE OL

Muğlaspor, kaleci Ekrem Kılıçarslan'ı renklerine bağladı. Yeşil-beyazlı kulüp, transferi resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı "Ekrem Kılıçarslan Muğlaspor'umuzda" paylaşımıyla duyurdu.

Eskişehirspor altyapısında yetişen 28 yaşındaki file bekçisi, kariyerinde Eskişehirspor, Hatayspor, Gaziantep FK, Göztepe, Ankara Keçiörengücü ve son olarak Esenler Erokspor formalarını giydi.

Toplam 106 TFF 1. Lig maçında görev alan deneyimli kaleci, geçtiğimiz sezon Esenler Erokspor'da 30 lig karşılaşmasında forma giydi.

Muğlaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Ekrem Kılıçarslan'a yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz. Hoş geldin Ekrem Kılıçarslan." ifadelerine yer verildi.

Yeni sezonda TFF 1. Lig'de mücadele edecek Muğlaspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#MUĞLASPOR #GAZİANTEP FK #GÖZTEPE #ESENLER EROKSPOR #HATAYSPOR #ESKİŞEHİRSPOR #ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Muğlaspor, Ekrem Kılıçarslan’ı kadrosuna kattı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA