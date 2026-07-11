Muğlaspor, Ekrem Kılıçarslan’ı kadrosuna kattı!

Muğlaspor, kaleci Ekrem Kılıçarslan'ı renklerine bağladı. Yeşil-beyazlı kulüp, transferi resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı "Ekrem Kılıçarslan Muğlaspor'umuzda" paylaşımıyla duyurdu.
Eskişehirspor altyapısında yetişen 28 yaşındaki file bekçisi, kariyerinde Eskişehirspor, Hatayspor, Gaziantep FK, Göztepe, Ankara Keçiörengücü ve son olarak Esenler Erokspor formalarını giydi.
Toplam 106 TFF 1. Lig maçında görev alan deneyimli kaleci, geçtiğimiz sezon Esenler Erokspor'da 30 lig karşılaşmasında forma giydi.
Muğlaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Ekrem Kılıçarslan'a yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz. Hoş geldin Ekrem Kılıçarslan." ifadelerine yer verildi.
Yeni sezonda TFF 1. Lig'de mücadele edecek Muğlaspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor.