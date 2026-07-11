Şampiyon yap gerisini düşünme!

Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde yer alan İngiliz yıldız Mason Greenwood transferini sonunda tamamladı. Sarı-lacivertli kulüp, 24 yaşındaki futbolcunun bonservisi için Marsilya'ya 39.5 milyon Euro öderken anlaşmaya 3 milyon Euro'luk şampiyonluk bonusu da eklendi. Böylece toplam maliyeti bonuslarla birlikte 42.5 milyon Euro'ya ulaşabilecek İngiliz oyuncu, Fenerbahçe tarihinin en dikkat çeken hamlelerinden biri olarak kayıtlara geçti. Genç sağ kanadın senelik 10 milyon Euro maaş kazanacağı öğrenilirken şampiyonluk halinde ciddi bir başarı bonusu da kazanacağı ifade edildi.

4+1 YILLIK SÖZLEŞMEYE İMZA ATACAK

Yapılan görüşmelerde başarılı futbolcuya, "Bu sezon en büyük hedefimiz şampiyonluk. Bu yolda takıma gol ve asistlerinle katkıda bulun, gerisini bize bırak" diyerek ciddi bir prim mesajı da verildiği öğrenildi. Son dönemde Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarında bulunan, özellikle Roma ve Atletico Madrid'in almak için büyük çaba sarf ettiği Greenwood, sarı-lacivertli kulüple 4+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

OĞUZ ÇETİN MÜJDEYİ VERDİ: GELİYOR

Fenerbahçe yönetiminin kısa süre içerisinde resmi imzaları atması, İngiliz futbolcunun yarın İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor. Oyuncu, daha sonra takımın kamp yaptığı Avusturya'ya hareket ederek yeni takım arkadaşlarıyla bir araya gelecek. Öte yandan F.Bahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin Fransa'dan, Avusturya'ya geldi. Havalimanında taraftarlar tarafından kendisine yöneltilen Greenwood sorusuna ''Geliyor'' yanıtını verdi.

TARAFTAR FORMAYI GİYDİRDİ!

Sarı-lacivertli taraftarlar, aylardır yolunu gözledikleri 'Gol Makinesi' lakaplı Mason Greenwood'un gelişini heyecanla bekliyor. İngiliz yıldıza sanal ortamda Fenerbahçe forması giydirip sosyal medyada bu kareleri paylaşan Fenerbahçeliler, genç oyuncunun takıma büyük katkı yapacağına inanıyor. 24 yaşındaki sağ kanat, 2024 yazında 26 milyon Euro'ya transfer olduğu Marsilya'da toplam 81 resmi maça çıkarken 48 gol atıp 17 de asist üretti.