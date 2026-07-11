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Giriş Tarihi: 11.07.2026 13:17

Samsunsporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti

Samsunsporlı futbolcular, yeni sezon hazırlıkları kapsamında sağlık kontrolünden geçirildi.

İHA
Samsunsporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti
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Samsunsporlu oyuncularından Okan Kocuk, Logi Tmasson, Rick van Drongelen, Antoine Makoumbou, Carlo Holse, Afonso Sousa, Marius Mouandilmadji, Joe Mendes, Jaurs Assoumou, Yunus Emre Çift, Elayis Tavşan, Yalçın Kayan, Saikuba Jarju, Ebrima Ceesay ve Ali Badra'nın, VM Medical Park Samsun Hastanesi'nde çeşitli sağlık taramaları yapıldı.
Kontroller kapsamında futbolcular; göz, ortopedi, genel cerrahi, nöroloji, kardiyoloji, kulak burun boğaz ve dahiliye branşlarında muayene edildi. Oyunculara ayrıca radyolojik görüntüleme, ekokardiyografi, efor testi ve laboratuvar tetkikleri uygulandı.
Yeni sezon öncesi gerçekleştirilen sağlık kontrolleriyle futbolcuların genel sağlık durumları detaylı şekilde değerlendirilirken, sezon hazırlık sürecine yönelik önemli veriler elde edildi.

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Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#OKAN KOCUK #RİCK VAN DRONGELEN #CARLO HOLSE #AFONSO SOUSA

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Samsunsporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti
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