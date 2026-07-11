Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sırrı ortaya çıktı: Uyurken ağzını bantlıyor
Giriş Tarihi: 11.07.2026

Sırrı ortaya çıktı: Uyurken ağzını bantlıyor

Sırrı ortaya çıktı: Uyurken ağzını bantlıyor
  • ABONE OL
Dünya Kupası'nda Brezilya'yı geçen ve İngiltere ile çeyrek final mücadelesine çıkacak olan Norveç'te gündem Haaland'ın performansı… Turnuva başından bu yana 'Viking küreği' çekerek en renkli takım haline gelen Norveç'in yıldızı, beslenmesi, hayat tarzı ve spor temposu ile dikkat çekiyor. Her gün 6 öğün yemek yiyen Haaland'ın normalde bir erkeğin 2 bin 500 olan günlük kalori miktarının 3 katını aldığı ortaya çıktı. En az 6 bin kalori alan ve ortalama 7 bin 500 kalori alan Haaland; biftek, balık, yumurta, çiğ süt, bal ve sebze ağırlıklı besleniyor. Uykusuna çok dikkat eden yıldız oyuncu, mavi ışık engelleyici özel gözlük ile uyurken sadece burnundan nefes alabilmek için dudaklarına bant yapıştırarak yatağa yatıyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

#DÜNYA KUPASI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Sırrı ortaya çıktı: Uyurken ağzını bantlıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA