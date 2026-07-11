Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da Teknik Direktör Fatih Tekke, takımın fiziksel seviyesini yukarı çekmek amacıyla yükleme çalışmalarını sürdürüyor. Yoğun tempoda gerçekleştirilen antrenmanlara rağmen bordo-mavili futbolcuların neşeli ve istekli görüntüleri dikkat çekiyor.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanı, ısınma çalışmasıyla başladı. Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, geçiş oyunu ve çift kale maçla tamamlandı.

Yoğun antrenman temposuna rağmen oyuncuların istekli ve neşeli görüntü sergilemesi, teknik heyetin de yüzünü güldürdü.



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