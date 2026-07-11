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Giriş Tarihi: 11.07.2026

Trendyol 1. Lig'de fikstür çekildi

BAHADIR BEYARSLAN
Trendyol 1. Lig’de fikstür çekildi
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TRENDYOL 1. Lig'de 2026-2027 sezonu fikstürü çekildi. TFF'nin Riva Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimine TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, TFF yöneticileriyle 1. Lig kulüplerinin başkan, yönetici veya temsilcileri katıldı. Trendyol 1. Lig'e bu sezon ikisi grup lideri, ikisi play-off'tan olmak üzere 2. Lig'den 4 takım çıktığını hatırlatan Otyakmaz, "Bundan sonra da devam edecek bu uygulama hem yükselme hem de ligde kalma mücadelesinin heyecanını daha da artıracaktır" dedi. 1. Lig'de 20 takımla oynanacak yeni sezon, 7 Ağustos'ta başlayacak. Sezon ise 8 Mayıs 2027'de noktalanacak. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

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Trendyol 1. Lig'de fikstür çekildi
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