Vedat Muriqi’den müjde var!

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Yaylası kampında 29 Haziran'da yapılan antrenmanda sakatlanan ve sağ alt adalesindeki kısmi yırtık nedeniyle 1 ay sahalardan uzak kalacağı bildirilen Vedat Muriqi
'den güzel haber geldi. Kosovalı golcünün tedavi sürecinin beklenenden daha verimli olduğu ve 21 Temmuz'da Gornik Zarbze ile oynanacak olan Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçına yetişme ihtimali bulunduğu öğrenildi.
Tecrübeli golcünün ilk karşılaşmada yaklaşık 15-20 dakika süre almasının planlandığı ve bu şekilde sakatlık sonrası maç temposunu kademeli olarak kazanacağı belirtildi.