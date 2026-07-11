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Giriş Tarihi: 11.07.2026

Viking defteri yeniden açıldı

Ocak ayında anlaşılan Karlsbakk’ın transferi son anda iptal olmuştu. Fırtına, Sarpsborg’un 1.94’lük golcüsü için yeniden harekete geçti

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Viking defteri yeniden açıldı
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Forvet hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da Norveçli futbolcu Daniel Karlsbakk'ın ismi yeniden gündeme geldi. Norveç'in TV2 sitesinde yer alan habere göre bordo- mavililer, 23 yaşındaki santrforun peşine düştü. Haberde, Trabzonspor'un Karlsbakk için yaklaşık 5 milyon Euro ödemeye hazır olduğu belirtildi. İngiltere Championship ekiplerinden Stoke City'nin de Norveçli golcü için Sarpsborg'a resmi teklif yaptığı ancak bunun geri çevrildiği aktarıldı. Kulübün 5 milyon Euro üzerinde uygun bir teklif gelmesi halinde Karlsbakk'ın satışına sıcak bakabileceği vurgulandı. Genç oyuncunun da bu fırsatı kaçırmak istemediği kaydedildi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

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Viking defteri yeniden açıldı
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