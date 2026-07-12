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Giriş Tarihi: 12.07.2026 22:17

Alanyaspor, Burdur'da kampa girdi!

Joao Pereira yönetimindeki Alanyaspor, 2026-2027 sezonu öncesi Burdur'da kamp çalışmalarına start verdi.

AA
Alanyaspor, Burdur’da kampa girdi!
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarının birinci etabı için Burdur'da kampa girdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular ve teknik ekip, 12 gün sürecek kamp çalışması için Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Sporcu Eğitim Kamp Merkezi'nde toplandı.

Teknik direktör Joao Pereira yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştiren Akdeniz temsilcisi, ısınma ve pas çalışmasının ardından şut antrenmanı yaptı. İdman, taktik çalışmayla tamamlandı.

Antrenman öncesinde futbolcular ve teknik ekip, Fildişi Sahilli oyuncu Soro Kigbafory Arouna'nın doğum gününü kutladı.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#JOAO PEREİRA #TRENDYOL SÜPER LİG #ALANYASPOR

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Alanyaspor, Burdur'da kampa girdi!
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