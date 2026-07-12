Anlaşma tamam Ugochukwu geliyor

G.Saray, Ugochukwu transferinde mutlu sona çok yaklaştı. 22 yaşındaki ön liberoyu ikna ettikten sonra Burnley Kulübü ile masaya oturan sarıkırmızılılar, önemli yol aldı. Lesley Ugochukwu için ilk etapta Chelsea
'ye ödenen 28,7 milyon Euro talep edildi. Aslan, satın alma opsiyonlu kiralama formülünü ortaya koydu.
Oyuncunun 6,4 milyon Euro ödemesi olduğunu hatırlatan İngiliz kulübü, bunu kiralama bedeli olarak istedi ve G.Saray da 'Tamam' dedi. Taraflar, 6,4 milyon kiralama + 23,4 milyon Euro opsiyona el sıkıştı.
Fransız futbolcunun maddesi, 25 maçta forma giymesi durumunda otomatik devreye girecek. Oyuncunun kısa süre içinde imza atması bekleniyor.