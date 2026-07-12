Arokodare’de sona doğru

Trabzonspor, Paul Onuachu'nun başka bir kulübe transfer olma ihtimali nedeniyle listesine dahil ettiği Tolu Arokodare için kulübü Wolverhampton'la temasa geçip kiralama teklifinde bulundu. Wolves'in küme düşmesi nedeniyle 25 yaşındaki futbolcunun ayrılığa sıcak baktığı ve bordo-mavililere olumlu yaklaştığı belirtildi. Güncel değeri 20 milyon Euro olan Nijeryalı yıldızın İngiliz ekibiyle 30 Haziran 2029 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.

CENK ÖZKAÇAR ÖNERİSİ

Trabzonspor'da stoper transferi için çalışmalar sürerken yerli alternatifler de gündeme gelmeye devam ediyor. Bu doğrultuda bordo-mavililere önerilen isimlerden birinin Cenk Özkaçar olduğu belirtildi. Fırtına'nın, Valencia forması giyen Cenk'i değerlendirmeye aldığı ancak bu aşamada resmi bir hamle yapmadığı belirtildi.