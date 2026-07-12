Beşiktaş’ta Doğan Alemdar’dan Alexander Nübel sözleri!

Beşiktaş'ın Başakşehir'den transfer ettiği 23 yaşındaki kaleci Doğan Alemdar, Alman file bekçisi Alexander Nübel ile rekabetlerinin siyah-beyazlı takıma başarı getireceğini söyledi.

Genç file bekçisi, Slovakya Olimpiyat Antrenman Merkezi'nde akşam idmanı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Transferinden dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Doğan, "Çok heyecanlıyım. Bunu sizler de hissediyorsunuzdur. Beşiktaş forması altında elimden geldiğince sahada en iyi şekilde her şeyimi vermek için mücadele edeceğim. Takım arkadaşlarıma yardımcı olacağım. Burada olmaktan gururlu ve mutluyum. İnşallah hikayenin sonu da güzel olur." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı takımın kadrosuna kattığı Alman kaleci Alexander Nübel ile rekabetlerine ilişkin bir soruya Doğan, "Nübel çok önemli bir isim. Almanya'da futbol oynadı, buraya geldi. Ben de Türk doğumlu olarak burada mücadele ediyorum, Beşiktaş'a geldik. İkimiz de aynı anda geldik. Bence iki taraf için de çok güzel olacak. Çünkü ortada bir rekabet var. Bu rekabet de her zaman başarı getirmiştir. İnşallah Beşiktaş'ımızın başarısı için çok güzel rekabet ortamı oluşacağına inanıyorum." cevabını verdi.