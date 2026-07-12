Dani Ceballos, Beşiktaş’a önerildi!

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'a transferde sürpriz bir öneri geldiği belirtildi.
Bonservisini elinde bulunduran Dani Ceballos'un Beşiktaş'a önerildiği kaydedildi.
Transferde son kararı Beşiktaş yönetiminin ve Vincenzo Italiano'nun vermesinin beklendiği aktarıldı.
Dani Ceballos, geride kalan sezonda Real Madrid'de 23 maça çıktı ve 826 dakika sahada kaldı.
29 yaşındaki İspanyol orta sahanın güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.
Real Betis altyapısında yetişen Dani Ceballos daha sonra Arsenal'da oynadı.
Dani Ceballos, İspanya Milli Takımı'nda 13 maçta forma şansı buldu ve 1 kez rakip fileleri havalandırdı.