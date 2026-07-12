Dünya Kupası’nın Pelerinsiz kahramanı!

LUİS DE LA FUENTE İLE TAM 12'DEN VURDU!

Ülkesinde manşetleri süsleyen Mikel Merino, teknik direktör Luis de la Fuente döneminde en belirleyici oyunculardan biri halini aldı. Tecrübeli yıldız, İspanyol teknik adamın görev yaptığı süre boyunca milli forma altında 12 golle en çok gol atan ikinci futbolcu oldu. Ayrıca David Villa'dan bu yana ise 2010'dan beri Dünya Kupası'nda üst üste eleme turu maçında gol atan ilk İspanyol oyuncu ünvanını aldı.