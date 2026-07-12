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Giriş Tarihi: 12.07.2026 20:55

Fenerbahçe'de Mert Müldür ve Archie Brown takımla çalıştı!

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden devam etti.

AA
Fenerbahçe’de Mert Müldür ve Archie Brown takımla çalıştı!
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Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci etap kamp çalışmalarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde konakladıkları otelin sahasında, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Sarı-lacivertlilerin dün oynadığı Pogon Szczecin maçında ilk 11'de forma giyen isimlerin yer almadığı idmanı futbol direktörü Oğuz Çetin de takip etti.

Polonya temsilcisi karşısında hafif ağrıları nedeniyle kadroya alınmayan Mert Müldür ile Archie Brown da antrenmanda takımla çalıştı.

Neşeli anların yaşandığı idmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışma yapıldığı aktarıldı.

Fenerbahçe, yarın yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdürecek.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#MERT MÜLDÜR #ARCHİE BROWN #İSMAİL KARTAL #FENERBAHÇE #OĞUZ ÇETİN

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Fenerbahçe'de Mert Müldür ve Archie Brown takımla çalıştı!
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