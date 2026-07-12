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Giriş Tarihi: 12.07.2026

Ferguson sürprizi

İrlandalı forvet menajerler tarafından G.Saray’a önerildi. Aslan, Brighton'dan geçen sene ağır ayak bileği sakatlığı yaşayan 2004'lü yıldızın sağlık raporlarını istedi. Olumsuz bir durum görülmezse hemen masaya oturulacak

ÇAĞDAŞ HALICI
Ferguson sürprizi
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G.Saray, orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu için gün sayarken forvet konusunda da çalışmalarını sürdürüyor. Al-Nassr'ın zorunlu satın alma opsiyonunda ısrar etmesi üzerine Jhon Duran transferini askıya alan Cimbom'a sürpriz bir öneri geldi: Evan Ferguson… Bonservisi Brighton'da bulunan, geçen sezonu Roma'da kiralık geçiren 2004'lü forvet, Çizme'den ayrıldı. İtalyan ekibi, 40 milyon Euro'luk opsiyonu kullanmadı. Ferguson, menajerler tarafından Galatasaray'a önerilirken Brighton kiralık seçeneğine sıcak bakıyor. Aslan, geçen sene ağır bir ayak bileği sakatlığı yaşayan ve 4.5 ay sahalardan uzak kalan İrlandalı santrforun sağlık raporlarını talep etti. Olumsuzluk görülmezse hamle yapılacak. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
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Ferguson sürprizi
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