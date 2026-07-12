Fiorentina Oulai’yi çok istiyor!

Trabzonspor
'da çok başarılı bir sezon geçiren, sonrasında da Dünya Kupası'ndaki performansıyla adından sıkça söz ettiren Christ Inao Oulai, Avrupa kulüplerinin gözdesi oldu. Oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen takımlar arasında yaptığı teklifle ön plana çıkan Fiorentina
, 25 milyon Euro'luk önerisi geri çevrilince rakamı güncelledi. İtalyan ekibi, 27+3 milyon Euro ile bordo-mavililerin kapısını bir kez daha çalarken, sonraki satıştan da yüzde 10 pay teklifinde bulundu. Trabzonspor'un ise satış payının yüzde 20'ye çıkarılmasını istediği öğrenildi. Bu arada Fiorentina'ya yakın kaynaklar transferin büyük oranda bittiğini ileri sürdü.
Mor Menekşeli yöneticilerin nihai anlaşmayı sağlamak için önümüzdeki günlerde Türkiye'ye geleceği ifade edildi. Oulai cephesi de pazarlıkların bir an önce sonuçlandırılmasını bekliyor.