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Giriş Tarihi: 12.07.2026 13:09

Göztepe ilk provasına çıkacak

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'nın Bled kasabasında sürdüren Göztepe, yarın ilk özel maçına çıkacak.

DHA
Göztepe ilk provasına çıkacak
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Sarı-kırmızılılar TSİ 14.00'te başlayacak maçta Hırvatistan ekibi Gorica ile karşı karşıya gelecek. Müsabakayı Slovenya'da takımla birlikte olan Göztepe'nin Danimarkalı Başkanı Rasmus Ankersen ve Onursal Başkan Mehmet Sepil de izleyecek. Göz-Göz'ün yeni yabancı transferleri de ilk kez bu maçta sahne alacak. 26 Temmuz tarihine kadar Slovenya'da çalışmalarını sürdürecek olan Göz-Göz, 16 Temmuz'da Ukrayna ekibi LNZ Cherkasy, 23 Temmuz'da da bir başka Ukrayna takımı Zorya Luhansk ile hazırlık maçı oynayacak.

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Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#SLOVENYA #SÜPER LİG #GÖZTEPE

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Göztepe ilk provasına çıkacak
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