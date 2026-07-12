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Giriş Tarihi: 12.07.2026 19:29

Göztepe'de yeni sezon mesaisi devam etti!

Stanimir Stoilov yönetimindeki Göztepe'de yeni sezon hazırlıkları sürdürüldü.

AA
Göztepe’de yeni sezon mesaisi devam etti!
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon hazırlıklarını yurt dışı kampında sürdürdü.

Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Slovenya'nın başkenti Lübliyana yakınlarındaki Bled kasabasında gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve pas çalışmalarıyla başladı.

Antrenmanın ilk bölümünde dar alanda oyun oynayan Göztepe, günü taktiksel oyunla tamamladı.

Öte yandan sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlık kampı kapsamındaki ilk hazırlık maçını yarın Hırvatistan temsilcisi Gorica ile oynayacak.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#TRENDYOL SÜPER LİG #GÖZTEPE #STANİMİR STOİLOV

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Göztepe'de yeni sezon mesaisi devam etti!
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