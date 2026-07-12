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Giriş Tarihi: 12.07.2026

Kalede Ederson bilmecesi

F.Bahçe yönetimi, Juventus ile birlikte iki Avrupa kulübünün daha talip olduğu Brezilyalı kaleciden kısa süre içinde kararını vermesini istiyor

Kalede Ederson bilmecesi
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Büyük beklentilerle geldiği Fenerbahçe'de geçen sezon yediği hatalı goller nedeniyle sert eleştirilerle karşı karşıya kalan Ederson, sezon sonu ayrılma kararı almıştı. Ancak başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım'ın kalması için ikna etmeye çalıştığı Brezilyalı kaleciye Avrupa'dan talipler çıktı. Menajerler vasıtasıyla Juventus ve Benfica'ya önerilen deneyimli eldivene, eski takımı Benfica, mesafeli yaklaşıyor. Ancak İtalyan devinin Sambacı ile yakından ilgilendiği kaydedildi. Ayrıca iki Avrupa kulübünün daha Ederson'un transfer şartları hakkında sarı-lacivertlilerden bilgi aldığı öğrenildi. Gelecek planlamasını artık netleştirmek isteyen 32 yaşındaki kalecinin, önümüzdeki günlerde Fenerbahçe yönetimiyle bir araya gelerek nihai kararını vereceği belirtildi.

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#FENERBAHÇE #EDERSON

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Kalede Ederson bilmecesi
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