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Giriş Tarihi: 12.07.2026

Kanarya durdurulamıyor 2 maçta tam 9 gol

Sarı-lacivertliler Avusturya’daki ikinci hazırlık karşılaşmasında Polonya ekibi Pogon Szczecin’i üstün oyunuyla devirdi. İsmail Kartal’ın öğrencileri ikide iki yaptı

Samet YÜKSEL
Kanarya durdurulamıyor 2 maçta tam 9 gol
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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki ikinci özel maçında Avusturya kampında Polonya temsilcisi Pogon Szczecin ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, ilk hazırlık maçında olduğu gibi bu mücadelede de rakibine üstünlük kurarak sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı. F.Bahçe; Mert Günok, Ognjen Mimovic, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, Matteo Guendouzi, Bartuğ Elmaz, Fred, Anthony Musaba, Cengiz Ünder ve Anderson Talisca ilk 11'i ile çıktı. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde sezona hazırlanan Kanarya, ortaya koyduğu oyunla olumlu sinyaller vermeyi sürdürdü. İlk iki maçını da farklı skorlarla kazanan sarı-lacivertliler, toplamda 9 gol atarken kalesinde henüz gol görmedi. Pogon karşısında Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Cengiz Ünder, 23'te Musaba ile 48 ve 52'de Sidiki Cherif kaydetti. Hücumdaki etkili performansıyla dikkat çeken sarı-lacivertliler, özellikle önde yaptığı yoğun pres ve topu kazandıktan sonra hızlı şekilde dikine hücuma çıkmasıyla öne çıktı. İsmail Kartal'ın takımına aşılamaya çalıştığı hücum odaklı futbol anlayışı sahaya net şekilde yansırken, Sidiki Cherif'in ortaya koyduğu istekli ve pozitif performans da taraftarlara umut verdi. Hızı, enerjisi ve hücumdaki etkili görüntüsüyle dikkat çeken 19 yaşındaki santrfor, yeni sezon öncesinde teknik heyetin yüzünü güldüren isimlerden biri oldu. F.Bahçe, Avusturya'daki son hazırlık maçında salı günü LASK ile karşılaşacak.

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#AVUSTURYA #İSMAİL KARTAL #FENERBAHÇE #CENGİZ ÜNDER

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Kanarya durdurulamıyor 2 maçta tam 9 gol
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