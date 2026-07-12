Kante’ye komşu olacak

Fenerbahçe, yaz transfer döneminin en ses getirecek hamlelerinden biri olmaya aday Mason Greenwood transferinde sona yaklaştı. Sarı-lacivertli yönetim, uzun süredir yürüttüğü görüşmelerde önemli mesafe kat ederken, anlaşmanın tamamlanma aşamasına geldiği öğrenildi. Kanarya, 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun İstanbul'da yaşayacağı evi de ayarladı. Yönetimin, İngiliz yıldızın transfer sürecinde tüm detayları planladığı ve oyuncunun Türkiye'ye uyum sürecini hızlandırmak adına hazırlıkları büyük ölçüde tamamladığı belirtildi.

EN GEÇ YARIN GELİYOR

Greenwood'un, takımın yeni yıldızlarından Matteo Guendouzi, N'Golo Kante ve Marco Asensio gibi isimlerin ikamet ettiği bölgede yaşayacağı ifade edildi. Sarı-lacivertli kulübün oyuncunun konaklama organizasyonunu tamamlamasının ardından gözler seyahat planına çevrildi. Fenerbahçe cephesinde, transferin resmiyet kazanmasının ardından Greenwood'un bugün ya da yarın İstanbul'a getirilmesinin beklendiği öğrenildi. Kulüp yetkililerinin uçuş organizasyonu üzerinde çalıştığı kaydedildi.