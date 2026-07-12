Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kante’ye komşu olacak
Giriş Tarihi: 12.07.2026

Kante’ye komşu olacak

F.Bahçe, Mason Greenwood’un İstanbul’da oturacağı evi bile ayarladı. Transferi bitme aşamasına gelen İngiliz yıldız, N’Golo Kante, Marco Asensio ve Matteo Guendouzi gibi isimlerin ikamet ettiği bölgede yaşayacak

Samet YÜKSEL
Kante’ye komşu olacak
  • ABONE OL

Fenerbahçe, yaz transfer döneminin en ses getirecek hamlelerinden biri olmaya aday Mason Greenwood transferinde sona yaklaştı. Sarı-lacivertli yönetim, uzun süredir yürüttüğü görüşmelerde önemli mesafe kat ederken, anlaşmanın tamamlanma aşamasına geldiği öğrenildi. Kanarya, 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun İstanbul'da yaşayacağı evi de ayarladı. Yönetimin, İngiliz yıldızın transfer sürecinde tüm detayları planladığı ve oyuncunun Türkiye'ye uyum sürecini hızlandırmak adına hazırlıkları büyük ölçüde tamamladığı belirtildi.

EN GEÇ YARIN GELİYOR
Greenwood'un, takımın yeni yıldızlarından Matteo Guendouzi, N'Golo Kante ve Marco Asensio gibi isimlerin ikamet ettiği bölgede yaşayacağı ifade edildi. Sarı-lacivertli kulübün oyuncunun konaklama organizasyonunu tamamlamasının ardından gözler seyahat planına çevrildi. Fenerbahçe cephesinde, transferin resmiyet kazanmasının ardından Greenwood'un bugün ya da yarın İstanbul'a getirilmesinin beklendiği öğrenildi. Kulüp yetkililerinin uçuş organizasyonu üzerinde çalıştığı kaydedildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#İSTANBUL #FENERBAHÇE #MASON GREENWOOD

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Kante’ye komşu olacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA