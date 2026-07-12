Nathan Ake: "Buraya gelmek benim için kolay bir karar oldu"





"SAVUNMA HATTINDA İLETİŞİM ÇOK ÖNEMLİ"

Futbol görüşü hakkında konuşan ve tespitlerde bulunan denelim futbolcu şunları söyledi:

"Benim için kendim hakkımda konuşmak zor ama şunu söyleyebilirim ki her zaman konsantrasyonu yüksek bir savunma oyuncusuyum. Tabii ki ilk işim savunma yapmak ve savunma hattı organizasyonuna yardım etmek. Topla oyunda da akıllı olmaya çalışıyorum. Defansif olarak yapmaya çalıştığım en önemli şey oyunu okumak. Ne zaman hamle yapıp ne zaman yapmamam gerektiğini öngörebilmek ve oyunu okumak benim güçlü yanlarım. Savunma hattında iletişim çok önemli. Savunmada saha içerisinde çok iyi ilişkinizin olması gerekiyor. Bu bütün oyuncular için geçerli ama özellikle savunma hattı için çok önemli. Ne kadar çok birlikte oynarsanız, ne kadar çok birbirinizi tanırsanız o kadar iletişiminiz iyi oluyor. Bazen saha içerisinde iletişim kuracak vakit olmuyor ve dolayısıyla yanınızdaki oyuncunun nasıl oynadığını bilirseniz ona göre reaksiyon verirsiniz. Takım arkadaşlarınızı saha içerisinde ne kadar çok tanırsanız işler sizin için o kadar kolaylaşır. Bu iletişim oynadıkça, zamanla artacak."