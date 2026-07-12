Orkun gol atsın ben arkasını süpürürüm!

Beşiktaş'ın Slovakya kampında açıklamalarda bulunan Salih Özcan, "Büyük bir aileye ve büyük bir camiaya geldim. Herkes beni iyi karşıladı. Çok mutluyum, maçların başlamasını dört gözle bekliyorum" dedi. İşte Salih'ten satırbaşları: Orkun'la oynamak benim için çok güzel bir şey. Aynı düşünüyoruz. Bazı pozisyonlarda kendimi rahat hissediyorum, oynama stilinden dolayı. Milli Takım'da da gördünüz. İyi olacağını düşünüyorum. Orkun'un transferimde etkisi var. Kendisiyle futbol dışında ara sıra konuşuyoruz. Babasıyla da çok iyi bir ilişkim var. Beşiktaş, büyük bir kulüp ve şampiyonluğu hak ediyor. İnşallah bu sene şampiyon oluruz. Kendimi rahat hissettiğim pozisyon 6 numara, Orkun biraz daha önde. O golleri atsın da ben arkasını süpürürüm (Gülerek).

İTALİANO ENERJİK

Salih Özcan, teknik direktör Vincenzo İtaliano ile ilgili soruya ise "Çok iyi bir enerji gösteriyor. Kendisi de antrenman yapmak istiyor gibi bizimle, o kadar enerjisi var. Kamp çok yoğun geçiyor" cevabını verdi.