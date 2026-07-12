Dünya Kupası'nda İspanya'yı Belçika önünde ipten alan Mikel Merino, yarı final biletini getirerek kritik bir anda hayat verdi. Sonradan oyuna giren 30 yaşındaki orta saha, hocasının güvenini boşa çıkarmazken adeta pelerinsiz kahraman oldu. Kariyerinde büyük turnuvalarda 3 gol kaydeden Merino, 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Portekiz'i 90+1. dakikada avlayıp çeyrek finalin kapısını açtı. Sonraki turda da 88'de Belçika'ya aynı tarifeyi uygulayarak İspanya'yı en iyi 4 takım arasına yazdırdı. İki sene önce EURO 2024'te ise Almanya karşısında 119'da sahneye çıkmış, çeyrek finali getirmişti. 3 karşılaşmada da yedek kulübesinden oyuna dahil olan ve hayati goller atan İspanyol yıldız, toplamda 66 dakikada futbol resitali sunarak tarihe geçti.

LUİS DE LA FUENTE İLE TAM 12'DEN VURDU!

Ülkesinde manşetleri süsleyen Mikel Merino, teknik direktör Luis de la Fuente döneminde en belirleyici oyunculardan biri halini aldı. Tecrübeli yıldız, İspanyol teknik adamın görev yaptığı süre boyunca milli forma altında 12 golle en çok gol atan ikinci futbolcu oldu. Ayrıca David Villa'dan bu yana ise 2010'dan beri Dünya Kupası'nda üst üste eleme turu maçında gol atan ilk İspanyol oyuncu ünvanını aldı.

YENİLMEZ

İspanya Milli Takımı'nın, teknik direktör Luis de la Fuente yönetiminde bileği bükülmüyor. Boğalar'ı sağlam bir temel üstüne kuran 65 yaşındaki çalıştırıcı, Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası dahil olmak üzere ilk 13 maçında (EURO 2024'te 7 ve 2026 Dünya Kupası'nda 6 maç) yenilgi almayan ilk teknik adam oldu. 12 galibiyet elde eden Fuente, sahadan sadece 1 kez eşitlikle ayrılarak dikkat çekici bir başarı sağladı. Deneyimli hoca, İspanya ile 2023'te Uluslar Ligi ve 2024'te Avrupa Şampiyonluğu'na ulaşırken Dünya Kupası'nda ise yarı finalde...