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Giriş Tarihi: 12.07.2026

Şampiyon gibi karşılandı Filistin bayrağı açıldı

Şampiyon gibi karşılandı Filistin bayrağı açıldı
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Mısır kafilesi, ülkeye dönüşte Alameyn Havalimanı'nda coşkuyla karşılandı. Milli takım kafilesini taşıyan üstü açık otobüsün üzerine çıkan teknik direktör Hüsam Hasan, Filistin bayrağı dalgalandırdı. Mısır basını, bu hareketi Filistin halkına verilen desteğin bir göstergesi olarak değerlendirdi. Mısır'ın resmi yayın kuruluşlarından Kahire Haber Kanalı da milli takım kafilesinin karşılanmasına ilişkin görüntülere yer verdi. Hasan'ın Filistin bayrağını taşıdığı kareyi, taraftarların Dünya Kupası başarısını kutladığı karşılamanın "ikonik görüntüsü" olarak nitelendirdi. Mısır, Dünya Kupası'nda grup aşamasını tarihinde ilk kez geçmiş ve son 16'da son şampiyon Arjantin'e 3-2 yenilmişti. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#DÜNYA KUPASI #ARJANTİN #MISIR #FİLİSTİN

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Şampiyon gibi karşılandı Filistin bayrağı açıldı
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