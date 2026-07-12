Şampiyon gibi karşılandı Filistin bayrağı açıldı

Mısır
kafilesi, ülkeye dönüşte Alameyn Havalimanı'nda coşkuyla karşılandı. Milli takım kafilesini taşıyan üstü açık otobüsün üzerine çıkan teknik direktör Hüsam Hasan, Filistin
bayrağı dalgalandırdı. Mısır basını, bu hareketi Filistin halkına verilen desteğin bir göstergesi olarak değerlendirdi.
Mısır'ın resmi yayın kuruluşlarından Kahire Haber Kanalı da milli takım kafilesinin karşılanmasına ilişkin görüntülere yer verdi. Hasan'ın Filistin bayrağını taşıdığı kareyi, taraftarların Dünya Kupası
başarısını kutladığı karşılamanın "ikonik görüntüsü" olarak nitelendirdi. Mısır, Dünya Kupası'nda grup aşamasını tarihinde ilk kez geçmiş ve son 16'da son şampiyon Arjantin'e 3-2 yenilmişti.