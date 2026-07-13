10’un işi rekor

Son şampiyon Arjantin, Türk asıllı teknik direktör Murat Yakın'ın çalıştırdığı İsviçre'yi 3-1'lik skorla rahat geçerek yarı final biletini kaparken Lionel Messi farkını ortaya koydu. Dünya Kupası'nda 21 golle tüm zamanların en golcü oyuncusu konumunda bulunan 39 yaşındaki süper star, CV'sine bir rekor daha ekledi. Mac Allister'in açılış golünün pasını veren Messi, dünya sahnesine adını yine altın harflerle yazdırdı ve turnuva tarihinde 10 asiste ulaşan ilk futbolcu oldu. Messi, yaptığı 10 asistin tamamında farklı takım arkadaşlarını golle buluştururken bu istatistik, deneyimli yıldızın oyun kurucu kimliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

72 YILLIK TARİH ARTIK MAZİ

MESSİ, eleme turlarındaki üretkenliğiyle de rekor kırdı. Bu aşamada çıktığı 14 karşılaşmada 7 gol ve 8 asist üreterek toplam 15 gole doğrudan katkı sağladı, organizasyonun en başarılı oyuncusu konumuna geldi. Öte yandan Arjantin ise Dünya Kupası tarihinde hiçbir takımın uzun zamandır yapamadığını başardı. Tangocular, dev turnuvada 12 maç üst üste rakiplerine 2 ve daha üstünde gol atarak Uruguay'ın 72 yıllık rekorunu (1930-1954) paramparça etti.

İŞTE MESSİ'NİN 10 ASİSTİ

Hernan Crespo>2006

Carlos Tevez>2010

Di Maria>2014

G.Mercado>2018

S.Agüero>2018

E.Fernandez>2022

N.Molina>2022

J.Alvarez>2022

C.Romero>2026

Mac Allister>2026