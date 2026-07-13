Ake’yi Ederson ikna etmiş!

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Nathan Ake, kulüp televizyonuna verdiği röportajda, sürecin çok hızlı geliştiğini ve teklifin ilgisini çektiğini dile getirdi. Hemen Manchester City'den takım arkadaşı olan Ederson'la konuştuğunu belirten 31 yaşındaki stoper, "Bana Fenerbahçe'nin harika bir kulüp olduğunu söyledi. Aynı zamanda stadımızda çok iyi atmosfer olduğundan bahsetti. Buraya gelmek benim için kolay bir karardı" dedi. Sarılacivertlilerde kötü bir sezon geçiren ve ayrılığı düşünen Ederson'un kulübü övmesi, fikrinin değiştiği şeklinde yorumlandı.

TOPLA OYUNDA AKILLIYIM

Öte yandan futbol görüşü hakkında da konuşan Ake, "Her zaman konsantrasyonum yüksek. İlk işim savunma. Topla oyunda da akıllı olmaya çalışıyorum. Defansif açıdan yapmaya çalıştığım en önemli şey oyunu okumak. Ne zaman hamle yapıp ne zaman yapmamam gerektiğini öngörebilmek ve oyunu okumak benim güçlü yanlarım. Savunma hattında iletişim çok önemli. Yanınızdakilerle saha içerisinde çok iyi ilişkinizin olması gerekiyor. Takım arkadaşlarınızı sahada ne kadar çok tanırsanız işler sizin için o kadar kolaylaşır. Bu iletişim oynadıkça, zamanla artacak" ifadelerini kullandı.

YENİ SEZON BÜYÜK BİR MEYDAN OKUMA

AKE, yeni sezonla ilgili de şunları söyledi: "Bizim için büyük bir meydan okuma. Takımımızın uzun yıllardır şampiyon olmadığını biliyorum ve aynı zamanda uzun zamandır Şampiyonlar Ligi'nde yokuz. İlk amacımız öncelikle Şampiyonlar Ligi'ne kalmak ve bunun için elimizden geleni yapacağız. Sonrasında 4 kulvarda yarışacağız ve Fenerbahçe içerisinde yer alacağı bütün kulvarlarda kazanmak için savaşır. Bizler de elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

HER YÖNÜYLE ÇOK 'ÖZEL' BİR

Fenerbahçe Kanarya, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme sınavları öncesi oynadığı iki hazırlık maçında iyi sinyaller verdi. Admira Wacker'ı 5-0, Pogon Szczecin'i 4-0 mağlup eden sarı-lacivertliler kalesini gole kapattı. Rakip kalelere 39 şut gönderen Kanarya, 19 isabet sağladı ve 9 gol buldu. Yüzde 70 topla oynama, 628 isabetli pas, 68 rakip ceza sahasında topla buluşma ve 4.38 gol beklentisi ortalamaları yakalandı. Rakipler ise 0.78 gol beklentisinde kaldı.