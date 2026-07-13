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Giriş Tarihi: 13.07.2026 10:29 Son Güncelleme: 13.07.2026 10:32

Beşiktaş, Slovakya kampını 2 hazırlık maçıyla bitirecek!

Siyah-beyazlılar, aynı gün Slovakya ekipleri Dinamo Malzenice ve Spartak Trnava ile karşılaşacak

AA
Beşiktaş, Slovakya kampını 2 hazırlık maçıyla bitirecek!
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Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovakya'da sürdürdüğü kampı yarın oynayacağı 2 hazırlık maçıyla tamamlayacak.

Siyah-beyazlı ekip, günün ilk maçında TSİ 12.00'de Slovak ekibi Dinamo Malzenice ile karşılaşacak.

Beşiktaş, TSİ 18.30'da ise Anton Malatinsky Stadı'nda bir diğer Slovakya temsilcisi Spartak Trnava ile karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlılar, bu müsabakaların ardından Slovakya kampını noktalayacak.

1 Temmuz'da Slovakya'ya gelen Beşiktaş'ın 14 günlük yurt dışı kampının, kafilenin Trnava'dan İstanbul'a dönüşüyle son bulması bekleniyor.

Siyah-beyazlı takım, daha sonra Danimarka ekibi Midtjylland ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu ilk maçına İstanbul'da hazırlanacak.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#BEŞİKTAŞ

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Beşiktaş, Slovakya kampını 2 hazırlık maçıyla bitirecek!
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