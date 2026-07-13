Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er: Hedefimiz Süper Lig’e çıkmak

Yeni sezonda Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek olan Bursaspor, Bolu'da Abant Gölü Milli Parkı yolu üzerindeki bir otelde hazırlıklarına devam ediyor. Teknik Direktör Mustafa Er yönetiminde şampiyonluk hedefiyle yoğun bir kamp dönemi geçiren yeşil-beyazlı ekip, çarşamba günü tamamlanacak olan Bolu etabı öncesi çalışmalarını hızlandırdı. Oynanacak hazırlık karşılaşması öncesinde son idmanına çıkan Bursa temsilcisinde, antrenmanın ardından Teknik Direktör Mustafa Er basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.



"ÜÇ HAZIRLIĞA ÇOK ÖNEM VERİYORUZ"

Kamp sürecine ilişkin konuşan Teknik Direktör Mustafa Er, çalışmaların gayet iyi gittiğini belirterek, şunları söyledi:

"Son 2 günümüz. Yarın bir hazırlık karşılaşması oynayıp, çarşamba sabah da antrenman yapıp bitireceğiz. Bu ikinci etap. Bursa'yla başladık 8 gün, burası 10. günümüzü bitireceğiz, sonra da 9 günlük bir Topuk Yaylası kampımız olacak. Gayet iyi gidiyor çalışmalar. Çok ciddi bir sakatlığımız yok ufak tefek problemler haricinde. Tabii ki kamp dönemi yüklemeler devam ediyor. Oyunsal anlamda, taktiksel anlamda neler yapabiliriz bakıyoruz çünkü yeni gelen arkadaşlar var aramıza. 7 tane arkadaşımız aramıza katıldı. Zaten geçen seneden halihazırda iyi bir ekibimiz vardı. Takımımızın neredeyse 3'te 2'sini zaten tuttuk. 7 tane çok iyi transferle kadromuza çok ciddi anlamda doğru takviyeler yaptık, çok ince eleyip sık dokuduk. 3 hazırlığa çok önem veriyoruz; mental hazırlık, fiziksel hazırlık ve taktiksel hazırlık. Bunlarla alakalı çalışıyoruz. İnşallah ligin ilk maçına kadar sakatlıksız, sorunsuz bir şekilde hazırlanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız."



"KISA VADELİ PLANIMIZ NET ŞAMPİYONLUK"

Hedeflerinin Süper Lig olduğunun altını çizen Er, "Buradaki hedef net şampiyonluk tabii ki. Onun için zaten bir ekip kuruldu. Son 2 yıl çok net bir şekilde ciddi puan farkıyla şampiyon olmuş bir takım var. Bu seneki hedefimiz de tekrar inşallah Süper Lig'e çıkmak. Kısa, orta ve uzun vadeli planlar var. Kısa vadeli plan tekrar şampiyon olabilmek ama orta ve uzun vadeli planlarda; ligde ilk senemizde en azından ilk 10 içinde kalıp ama ondan sonra uzun vadeli planlarda Bursaspor'un şampiyonluğa oynayacak bir organizasyonun içine girmesi lazım, planlı bir şekilde ilerlemesi lazım. Bu anlamda planlar yapıyoruz zaten. Camiamız çok kuvvetli, taraftarımız, camiamız çok kuvvetli. İyi bir takımımız var, güçlü bir yönetimimiz var. Biz de bunun bilinci içerisindeyiz, beklentinin de net farkındayız. İnşallah dediğim gibi bu beklentilere cevap verecek hem oyun hem skorlar almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



"İLERLEYEN GÜNLERDE 1-2 ARKADAŞIMIZ KATILACAKTIR"

Transfer çalışmaları ve özellikle forvet arayışları hakkında da bilgi veren tecrübeli çalıştırıcı, "O anlamda yönetimimiz çalışıyor. Tabii kolay değil transferler. Yani istediğiniz oyuncuyu getirebilmek kolay değil. Bu anlamda yönetimimiz ciddi anlamda çalışıyor. Aramıza ama ilerleyen günlerde 1-2 tane arkadaşımız katılacaktır" şeklinde konuştu.



Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör