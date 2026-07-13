Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Çaykur Rizespor'un Erzurum kampındaki hazırlık maçları netleşti
Giriş Tarihi: 13.07.2026 16:20

Çaykur Rizespor'un Erzurum kampındaki hazırlık maçları netleşti

Çaykur Rizespor, Erzurum kampında FC Dinamo Batumi ve Erzurumspor FK ile hazırlık maçları oynayacak.

İHA
Çaykur Rizespor’un Erzurum kampındaki hazırlık maçları netleşti
  • ABONE OL

Yeni sezon hazırlıklarını Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Çaykur Rizespor, kamp sürecinde iki hazırlık maçı yapacak.

Karadeniz temsilcisi, 15 Temmuz Çarşamba günü saat 17.30'da Gürcistan Erovnuli Ligi ekiplerinden FC Dinamo Batumi ile karşı karşıya gelecek. Çaykur Rizespor, Erzurum kampındaki son hazırlık müsabakasını ise 17 Temmuz'da saat 16.00'da Süper Lig'in yeni ekiplerinden Erzurumspor FK ile oynayacak.

17 Temmuz'da Palandöken'deki ikinci etap kamp çalışmalarını tamamlayacak olan yeşil-mavili ekip, futbolculara verilecek kısa iznin ardından yeni sezon hazırlıklarının yurt dışı etabı için Slovenya'ya geçecek.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#ERZURUMSPOR FK #ÇAYKUR RİZESPOR

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Çaykur Rizespor'un Erzurum kampındaki hazırlık maçları netleşti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA