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Giriş Tarihi: 13.07.2026 10:16

Dünya Kupası’nda yarı final maçları başlıyor

2026 FIDA Dünya Kupası’nda Arjantin-İngiltere, Fransa-İspanya arasında oynanacak yarı final müsabakaları start veriyor.

İHA
Dünya Kupası’nda yarı final maçları başlıyor
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı yarın (14 Temmuz salı günü) başlıyor.

Turun ilk maçında Fransa ile İspanya karşı karşıya gelecek.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final mücadelelerinin ardından Fransa, İspanya, İngiltere ve Arjantin adını son dört takım arasına yazdırdı. Şampiyonluk yolundaki yarı final karşılaşmaları da yarın başlıyor.

2026 FIFA Dünya Kupası yarı final maç takvimi şu şekilde olacak:

14 Temmuz 2026 Salı
22.00 Fransa - İspanya

15 Temmuz 2026 Çarşamba
22.00 İngiltere - Arjantin

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#2026 FIFA DÜNYA KUPASI #FRANSA #ARJANTİN #İNGİLTERE #İSPANYA

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Dünya Kupası’nda yarı final maçları başlıyor
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