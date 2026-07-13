Dünyayı karıştıran örümcek!

Turnuvadaki diğer maçta İngiltere, Norveç'i 2-1 yenerek yarı finale ulaşan takım oldu. Sonuçtan çok atılan gol dünya gündemine oturdu. İngilizler'e 45+2'de Bellingham ile beraberliği getiren gol öncesi kullanılan kale vuruşunda topun, kameranın kablosuna çarptığı iddia edildi. Başta Haaland olmak üzere birçok Norveçli futbolcu itirazda bulundu. Ancak gol sonrası VAR'da kontrol yapılmadı. IFAB'ın oyun kurallarına göre top bir cisme temas ederse maç durdurulur ve hakem atışıyla yeniden başlatılır. FIFA, topun yön değiştirdiği iddiası hakkında "Sensör, grafiklerde herhangi sapma göstermedi. Bu nedenle topun kabloya çarptığına dair net bir kanıt bulunmamakta" açıklamasını yaptı. Uzmanlar ise topun içindeki çipin kör noktaya denk geldiği için uyarı vermediğini ve atılan golün iptal edilmesi gerektiğini ileri sürdü.

SOLBAKKEN: HAKEM ATIŞIYLA BAŞLAMALIYDI

Norveç teknik direktörü Stale Solbakken yaptığı açıklamada "Böyle bir şeyin yaşanması gerçekten inanılmaz. Hakemler bunu fark etmemiş olamaz. Fark etmeleri için Norveç'in sahaya mı girmesi gerekiyordu? Eğer topu durduran şey kabloysa, oyunun hakem atışıyla yeniden başlaması gerekirdi" diyerek karara isyan etti.

İKİNCİ TANRI'NIN ELİ VAKASI!

Bellingham'ın attığı golün gizemli bir şekilde oluşması akıllara 1986 Dünya Kupası'nı getirdi. Maradona'nın çeyrek finalde İngiltere'ye kaydettiği gol futbol tarihine geçmiş ve Arjantinli yıldız "Tanrı'nın eli" demişti. O maçta Ada temsilcisi elenirken İngiliz futbolseverler bu kez "Tanrı bize yardım etti" yorumunu yaptılar.