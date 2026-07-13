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Giriş Tarihi: 13.07.2026

Favori Philippe Mateta

Favori Philippe Mateta
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YENİ sezonda hücum gücünü tartışmasız bir seviyeye çıkarmayı hedefleyen Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin ardından bir santrfor takviyesi daha yapmak istiyor. Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy'in transferi zora girince Aston Villa'dan Ollie Watkins ve Atletico Madrid'den Alexander Sörloth gibi isimler gündeme geldi. Ancak en ciddi adayın Crystal Palace forması giyen Fransız golcü Jean-Philippe Mateta olduğu öğrenildi. Sarı-lacivertliler, 29 yaşındaki forvetin menajeriyle temasa geçti. Sözleşmesi 2027'de sona erecek oyuncunun piyasa değeri 30 milyon Euro. Crystal Palace formasıyla geçen sezon 50 maçta oynayan Mateta 16 gol attı, 3 asist yaptı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

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Favori Philippe Mateta
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