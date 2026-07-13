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Giriş Tarihi: 13.07.2026 13:56

Fenerbahçe, LASK Linz ile karşılaşacak!

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki üçüncü hazırlık maçında yarın (14 Temmuz salı günü) Avusturya'nın LASK ekibiyle kozlarını paylaşacak.

AA
Fenerbahçe, LASK Linz ile karşılaşacak!
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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki üçüncü hazırlık maçında yarın Avusturya'nın LASK ekibiyle karşılaşacak.

Raiffeisen Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 20.30'da başlayacak.

Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını Topuk Yaylası'nda gerçekleştiren sarı-lacivertliler, ikinci etap çalışmalarını Avusturya'da sürdürüyor.

Fenerbahçe, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında ev sahibi ülke temsilcisi Admira Wacker'i 5-0, ikinci müsabakasında ise Polonya temsilcisi Pogon Szczecin'i 4-0 mağlup etti.

Sarı-lacivertliler, bu müsabakanın ardından ikinci etap kamp çalışmalarını tamamlayarak İstanbul'a dönecek.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#ADMİRA WACKER #FENERBAHÇE

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Fenerbahçe, LASK Linz ile karşılaşacak!
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