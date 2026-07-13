Fenerbahçe’de Kerem Aktürkoğlu baba oldu!

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu baba oldu.

Kerem Aktürkoğlu ve eşi Ceren Aktürkoğlu'nun bir kız çocukları dünyaya geldi.

Kerem Aktürkoğlu ve eşi Ceren Aktürkoğlu kız çocuklarına Eflin adını verdi.

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu ve eşi için bir tebrik mesajı yayınladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol A Takımı oyuncularımızdan Kerem Aktürkoğlu ve değerli eşi Ceren Aktürkoğlu'nun bir kız çocuğu dünyaya geldi. Kerem ve eşini tebrik ediyor; yeni doğan bebekleri Eflin'e sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz."

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