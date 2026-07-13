Fenerbahçe’de Marco Asensio’dan Arda Güler sözleri!

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'nin yıldızlarından Marco Asensio kampta soruları cevapladı.
Kamp dönemi ile ilgili konuşan Marco Asensio, "Kamp çok iyi gidiyor. Teknik direktörümüz biz kendi oyun anlayışını ve takımın nasıl mücadele etmesini istediğine dair felsefesini aşılıyor. Bu prensipleri giderek daha iyi benimsiyoruz. Oynamak istediğimiz futbol çok ilgi çekici ve hücum odaklı. Bu oyun anlayışı, elimizdeki oyuncu grubuyla da mükemmel şekilde örtüşüyor" dedi.
Hazırlık maçlarına parantez açan İspanyol yıldız, "Bence bunu son iki hazırlık maçında da gösterdik. Önümüzde bir hazırlık maçı daha var. Ardından resmi maçlar başlayacak. Asıl hedeflerimiz için gerçekten mücadele etmemiz gereken yer de orası olacak" açıklamasını yaptı.
Yeni sezonda 10 numaralı forma giyecek olmasına dair Marco Asensio, "Benim en sevdiğim numara. Özelliklerime de uygun olduğunu düşünüyorum. Daha önceki yıllarda, özellikler genç takımlarda bu numarayı giymiştim. Boşa çıkınca ben de aldım. Ayrıca Fenerbahçe taraftarı için de çok özel bir numara olduğunu düşünüyorum ve gururla taşıyacağım" ifadelerini kullandı.
TRT Spor'a konuşan Marco Asensio, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hedeflediklerini şu sözlerle dile getirdi:
"Fenerbahçe gibi bir kulüp her zaman Şampiyonlar Ligi'nde yer almayı hedeflemelidir. Bizim de hedefimiz bu. Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı istiyoruz. Elemeler çok yakında başlayacak. Bu yüzden ilk haftalardan itibaren çok iyi hazırlanıyoruz. Ben kariyerimde daha önce Temmuz ortasında başlayıp bu kadar önemli maçlar oynayacağım bir sezon yaşamamıştım. Bu açıdan farklı ama çok önemli bir süreç. Bence en iyi şekilde hazırlanıyoruz ve çalışmalarımız çok iyi gidiyor. Sonrasında ne olacağını zaman gösterecek ancak bunu başarabileceğimize inanıyoruz. Taraftarımıza ilk büyük mutluluğu yaşatıp Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı istiyoruz. Ama dediğim gibi adım adım ilerlememiz gerekiyor. Biz de maç maç, tur tur ilerlemeyi hedefliyoruz."
İspanya'da forma giyen Arda Güler ile ilgili soruya Marco Asensio, "Arda Güler çok büyük yeteneğe sahip bir oyuncu. Sahip olduğu yeteneği çalışkanlığıyla birleştirirse ortaya çok başarılı bir kariyer çıkacaktır" cevabını verdi.