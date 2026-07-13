Fenerbahçe’de Marco Asensio’dan Arda Güler sözleri!

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'nin yıldızlarından Marco Asensio kampta soruları cevapladı.

Kamp dönemi ile ilgili konuşan Marco Asensio, "Kamp çok iyi gidiyor. Teknik direktörümüz biz kendi oyun anlayışını ve takımın nasıl mücadele etmesini istediğine dair felsefesini aşılıyor. Bu prensipleri giderek daha iyi benimsiyoruz. Oynamak istediğimiz futbol çok ilgi çekici ve hücum odaklı. Bu oyun anlayışı, elimizdeki oyuncu grubuyla da mükemmel şekilde örtüşüyor" dedi.

Hazırlık maçlarına parantez açan İspanyol yıldız, "Bence bunu son iki hazırlık maçında da gösterdik. Önümüzde bir hazırlık maçı daha var. Ardından resmi maçlar başlayacak. Asıl hedeflerimiz için gerçekten mücadele etmemiz gereken yer de orası olacak" açıklamasını yaptı.