Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Carole Costa’yı transfer etti!

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Portekiz Kadın Milli Takımı'nın kaptanlarından deneyimli savunmacı Carole Costa ile sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Portekiz Kadın Milli Futbol Takımı'nda 190'ın üzerinde maça çıkan 36 yaşındaki Carole Costa ile anlaşma sağlandı.

"ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIM"

İmzanın ardından açıklamalarda bulunan Costa, "Galatasaray'da olduğum için çok mutluyum. Burası çok büyük bir kulüp. Takımıma yardımcı olmak ve taraftarlarımıza birçok mutluluk yaşatmak için buradayım. Elbette elimden gelenin en iyisini yapacağım. Umarım taraftarlarımız bizi büyük bir coşkuyla desteklemeye gelir. Onlara birçok sevinç ve gurur dolu an yaşatacağımıza yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Costa, kariyeri boyunca Leixoes SC, SGS Essen, MSV Duisburg, BV Cloppenburg, Sporting ve Benfica'da forma giydi.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör