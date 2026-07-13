Galatasaray’da hazırlıklar hız kesmedi!

Galatasaray, 2026-2027 sezonu hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki günün ilk idmanında sabah salonda kuvvet ve sahada koşu çalışması yapıldı.

Akşam antrenmanı ise dinamik ısınmanın ardından üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

İdman, dar ve geniş alanda pas çalışması sonrasında dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör