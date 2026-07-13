Gençlerbirliği kamp çalışmalarının ilk etabını noktalandı.

Başkent ekibinin açıklamasına göre, Alagöz Holding Iğdır FK ile oynanan hazırlık maçında süre alan oyuncular, salonda yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Hazırlık maçında forma giymeyen oyuncular ise Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde yapılan antrenmana, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

5'e 2 top kapma oyununun ardından gruplar halinde sprint çalışması yapan futbolcular, daha sonra yarı sahada çeşitli hücum varyasyonları üzerinde durdu. Başkent temsilcisinin 3 Temmuz'da başlayan Ankara kampı, bireysel şut çalışmasıyla sona erdi.

İki gün izin yapacak kırmızı-siyahlılar, kamp çalışmalarının ikinci etabı için 16 Temmuz Perşembe günü Kayseri'de bir araya gelecek. Gençlerbirliği, hazırlıklarını 25 Temmuz'a kadar burada sürdürecek.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör