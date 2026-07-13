Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil: Avrupa’ya gitmek istiyoruz

Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil, sarı-kırmızılı ekibin yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Slovenya'nın başkenti Ljubljana yakınlarındaki Bled kasabasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Futbol A takımının kamp sürecini değerlendiren Sepil, "Slovenya'daki bu kampa ilk defa katılıyorum ancak bu, kulübümüzün buradaki üçüncü senesi. Kamp yapmaya çok uygun ve harika bir yer. Geçmişte Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde kamp yaptık ancak kaldığımız oteller genellikle şehir merkezine veya kasabaya uzak oluyordu. Burada ise tam merkeze konumlanmış durumdayız. Kamp dönemi oldukça yorucu geçiyor ve oyuncular günde iki antrenmana çıkıyor. Bu yoğun tempo arasında sosyal hayata da katılabilmeleri onlar adına çok verimli oluyor. Diğer kamp alanlarına kıyasla çok daha uygun bir yer seçilmiş. Bu seçimde ortağımız Dragan Solak'ın büyük katkısı var. Buraya yakın mesafede kendisine ait bir golf sahası bulunuyor. Bu bölgeyi bize o önermişti; ne kadar doğru bir tercih yapıldığını görüyoruz" cümlelerine yer verdi.



"HEDEF YENİDEN AVRUPA"

Göztepe'nin yeni sezon hedeflerine de değinen Onursal Başkan Sepil, "Artık kendimizi hazır gördüğümüz için hedeflerimizi yüksek sesle dile getiriyoruz; en büyük amacımız Avrupa'ya gitmek. Geçen sene bunu son maça kadar kovaladık ancak maalesef başaramadık ve bu duruma çok üzüldük. Şimdi yeniden yapılanmamıza ve futbolda attığımız adımlara hız kesmeden devam ederek, önümüzdeki sezonu başarılı bir şekilde tamamlamayı ve Avrupa hedefine ulaşmayı amaçlıyoruz. Hedefimiz değişmedi" şeklinde konuştu.



"ALTYAPIDAN YETİŞEN ANTRENÖRLERİN A TAKIMDA GÖREV ALIYOR"

Mehmet Sepil, altyapıdan yetişen antrenörlerin A takımda görev almasından gurur duyduğunu belirterek, "Uzun zaman sonra ilk kez kampa gelerek antrenmanları yakından izleme fırsatı buldum. Beni en çok gururlandıran şey, A Takım teknik ekibimizde altyapımızdan yetişen birçok antrenörümüzün görev yaptığını görmek oldu. Göztepe, artık sadece oyuncu değil, kendi antrenör kadrosunu da yetiştiren bir kulüp haline geldi. Bugün Göztepe Spor Kulübü çatısı altında, futbolda 180 ve olimpik branşlarda 70 olmak üzere toplam 250 kişilik büyük ve özverili bir ekip görev yapıyor. Sportif başarıların yanı sıra, çok zor bir görev olan taraftarımızla olan bağımızı güçlü tutmak ve stadyumumuzu aktif hale getirmek için emek veren herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



"MUĞLASPOR İLE ÖNEMLİ İŞ BİRLİĞİ YAPTIK"

Muğlaspor ile yapılan iş birliğinin detaylarını paylaşan ve kulübün pilot takım olmadığını aktaran Sepil, "Muğlaspor'un son 3 yılda 3 lig birden yükselerek adeta bir masal yazması, hiç kolay bir başarı değil. Onların 1. Lig'e çıkma süreçlerine maddi olarak da destek sağladım. Şehrin yöneticileriyle görüşerek Muğlaspor'a nasıl katkıda bulunabileceğimizi değerlendirdik. Bu çerçevede ilk iş birliğimizi kiralama formülü üzerinden gerçekleştirdik. 1. Lig'de yabancı oyuncu oynatma hakkı olduğu için bu durum bizim adımıza da önemli bir fırsat. Ancak Muğlaspor'un bizim 'pilot takımımız' olması gibi bir durum söz konusu değil; onlar kendi yollarında ilerleyecekler. Gelişimini takip ettiğimiz oyuncuları farklı formüllerle değerlendirerek hem Muğlaspor'a hem de Göztepe'ye fayda sağlayacak bir sistem kuruyoruz" dedi.



"ALTINORDU İLE OLMADI"

Altınordu ile yapılan görüşmelerin olumsuz sonuçlanma gerekçelerini ve Seyit Mehmet Özkan'a duyduğu saygıyı dile getiren Onursal Başkan Mehmet Sepil, "Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, çok sevdiğim ve değer verdiğim bir isimdir. Uzun zamandır yarışmacı kimlikten çekilip tamamen yetiştiriciliğe odaklanmak istediğini ifade ediyordu. Bu düşüncesini hayata geçirmesi durumunda her türlü kolaylığı sağlayacağını ve herhangi bir bedel talep etmeyeceğini de iletmişti. Kamuoyunda konuşulan 'teminat mektubu sorunu' gibi iddialar gerçeği yansıtmıyor. Biz de '2. Lig'de yer alan bir kulüp, Türk oyuncuların değerlendirilmesi açısından kulübümüze fayda sağlar mı?' düşüncesiyle konuyu inceledik. Ancak maliyetlerin yüksekliğini ve yakın zamanda hayata geçireceğimiz akademi projemizi göz önünde bulundurarak, bu adımın şu anki gündemimize uymadığına karar verdik ve kendilerine teşekkür ettik" diye konuştu.



"KİMSEYE BORCUMUZ YOK"

Mehmet Sepil, kulübün borçsuz mali yapısını ve TFF'den aldıkları transfer limiti muafiyetine vurgu yaparak, "Finansal açıdan ne kadar iyi durumda olduğumuzun en büyük göstergesi, üst üste üçüncü senemizde de Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bize transfer limiti uygulanmamasıdır. Neden limitimiz yok? Çünkü hiç kimseye borcumuz yok. Borcunuz olmadığını resmi olarak belgelediğinizde federasyondan bu yazıyı alıyorsunuz. Başka bir kulübün bu durumda olup olmadığını bilmiyorum ancak aksi bir açıklama yapılmadığına göre, bu başarıya ulaşan tek kulübün biz olduğumuzu düşünüyorum" açıklamasını yaptı.



"GÖZTEPE'YE GELEN OYUNCUNUN HAYALİ PREMIER LİG OLMALI"

Transfer politikalarına gelen eleştirileri yanıtlayan ve oyuncu gelişimine dayalı vizyonlarını anlatan Onursal Başkan Sepil, "Göztepe'nin geleceğini adım adım ve doğru bir şekilde planlamamız gerekiyor. Bu süreçte zaman zaman 'Neden daha fazla transfer harcaması yapmıyorsunuz?' şeklinde eleştiriler alıyoruz. Bu görüşe katılmıyorum. Maaş bütçemiz diğer takımlara göre daha düşük olabilir ancak bunun temel sebebi, doğru oyuncuları çok daha uygun maliyetlerle Göztepe'ye kazandırabilmemizdir. Birçok Anadolu takımının yüksek bedeller ödediği oyuncuların benzerlerini veya daha iyilerini, yarı fiyatına getirebiliyoruz. Gerekli gördüğümüzde bir oyuncuya 3-4 milyon Euro bonservis bedeli ödemekten de çekinmeyiz; bu rakamlar bizi ürkütmez. Bizim yaklaşımımız nettir; Göztepe'ye gelen yerli veya yabancı her oyuncunun hayali Premier Lig olmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.



"TESİS ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Göztepe'nin yeni akademi projesindeki mevcut durumu ve onay süreçlerini paylaşan Onursal Başkan Sepil, "Tesisleşme konusunda şu an önümüzdeki en önemli gündem maddesi akademi projemizdir. Hedefimiz, mevcut tesisimizi tamamen U19 takımımızın kullanımına bırakmak ve A takım için çok daha kapsamlı, büyük bir tesis inşa etmektir. 'Bütçe var, neden yapmıyorsunuz?' şeklinde eleştiriler alıyoruz; ancak inanın yıllardır bunun peşindeyiz ve bu işler o kadar kolay yürümüyor. Şu an itibarıyla akademi tesisimizin bize tahsisiyle ilgili hiçbir sorun kalmadı. Ancak bu sürecin içinde belediye izinlerinin tamamlanması ve detaylı planlamalar gibi prosedürler bulunuyor" dedi.

Geçmişteki Torbalı projesi deneyiminden hareketle resmi süreçler tamamlanana kadar neden sessiz kaldıklarını açıklayan Sepil, "Geçmişte Torbalı projesinde bir tecrübe edindik. İzinlerin bittiğini düşünerek imalata başladık ancak sonrasında alanın planlamaya uygun olmadığı gerekçesiyle proje durduruldu. Bu nedenle artık her şey kesinleşmeden, tüm itiraz süreçleri kapanmadan ve imalata %100 başlama aşamasına gelmeden sessiz kalmayı tercih ediyoruz. Arazi tahsisi süreci tamamlandı, alınması gereken son izinleri bekliyoruz. Gerekli onaylar alındığında resmi açıklamayı yapacağız. Taraftarımızın ve camiamızın, projemiz tamamlandığında 'İyi ki Torbalı olmamış, burada böylesine muazzam bir tesis yapıyoruz' diyeceğine yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Altyapı takımlarının tesis ve saha kullanımı konusunda yerel yönetimlerden gördükleri desteğe teşekkür eden Mehmet Sepil, "U19 takımımız, akademi projemizin en önemli parçalarından biridir. Önümüzdeki sezondan itibaren U19 maçlarımızı Bornova'da oynayacağız. Bu süreçte Bornova Belediyesi ile anlaştık; kendileri sağ olsunlar saha kullanımı konusunda bize her zaman yardımcı oldular. Ayrıca Balçova ve Urla Belediyeleri de altyapı takımlarımızın tesis kullanımlarına büyük destek veriyor" şeklinde konuştu.

Öte yandan olimpik branşlara da değinen Sepil, cimnastik, yelken ve tekvando gibi diğer tüm branşlarda Türkiye şampiyonaları başta olmak üzere uluslararası yarışlarda Göztepeli sporcunun madalya almasının artık hayatın normal bir parçası haline geldiğini vurguladı.

Salon branşlarında da yeni bir yapılanmaya gittiklerini aktaran Mehmet Sepil, Sultanlar Ligi'nde mücadele eden voleybol takımına ciddi bütçeler ayırdıklarını, voleybolda da yeni bir tarz oluşturup Avrupa kupalarına hedefleyen bir takım oluşturduklarını sözlerine ekledi.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör