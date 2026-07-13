Greenwood haftası!

Fenerbahçe, yılın transferinde geri sayıma geçti. Sarı-lacivertliler, Mason Greenwood'un transferi için Marsilya ile olan imzaları tamamlandı. Prosedür gereği sürece dahil olan eski takımı Manchester United'ın ön alım hakkını kullanmayacağına dair son resmi imzayı atması bekleniyor. Bu işlemler de tamamlanınca 24 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu Fenerbahçe için İstanbul'un yolunu tutacak. Yönetimin, Greenwood için özel bir imza töreni planladığı öğrenildi. Kanarya, Marsilya'ya 39,5 milyon Euro garanti bonservis bedeli ödeyecek. Anlaşmada ayrıca 5 milyon Euro şampiyonluk bonusu da yer alıyor. 4 senelik sözleşme yapılan yıldız futbolcunun ise senelik 10 milyon Euro maaş alacağı belirtildi.

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