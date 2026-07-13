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Giriş Tarihi: 13.07.2026 20:19

İspanya’da Alex Baena’dan Lamine Yamal sözleri!

İspanyol futbolcu Alex Baena, 2026 Dünya Kupası yarı finalindeki Fransa maçı öncesi konuştu.

İspanya’da Alex Baena’dan Lamine Yamal sözleri!
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2026 Dünya Kupası yarı finalinde Fransa ile karşılaşacak olan İspanya'da Alex Baena açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayla ilgili Alex Baena, "Dünyanın en iyi iki milli takımının karşı karşıya geleceği çok güzel bir maç olacak. Seyircilerin kesinlikle keyif alacağı, seyir zevki yüksek bir müsabaka. Onlara karşı daha önce defalarca oynadık. Her şey bizim lehimize ve umarım yarın da aynısı olur." ifadelerini kullandı.

İki takımın da çok iyi hücum yeteneği olduğunu vurgulayan Baena, "Biz kazanalım da, sonuç ne olursa olsun fark etmez. Eğer goller olacaksa, umarım bu gollerin çoğu bizim tarafımızdan gelir." dedi.

Baena, bugün Lamine Yamal'ın doğum günü olduğunun hatırlatılması üzerine, "Onunla sahayı paylaşmak, onunla oynamak çok kolay. Sahip olduğu yeteneği, seviyesini biliyoruz. Bunu yavaş yavaş daha da fazla gösterecektir. Saha dışında ise süper keyifli birisi; çok güler, şakalar yapar. Bizimle olmasından dolayı çok mutlu ve neşeliyiz. Umarım daha da büyümesine yardımcı olabiliriz." şeklinde görüş belirtti.

Fransa karşısında topa sahip olmaya çalışacaklarını belirten Baena, "Onlar topa sahip olduklarında ve hücum geçişleri yaptıklarında daha rahatlar. Ama biz her maçta yaptığımızı yapmaya çalışacağız, topa sahip olmak, rakibe avantaj sağlamamak için mümkün olduğunca az top kaybı yapmak. Umarım yarın bunu çok daha iyi kontrol edebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#2026 DÜNYA KUPASI #LAMİNE YAMAL #FRANSA #İSPANYA

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İspanya’da Alex Baena’dan Lamine Yamal sözleri!
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