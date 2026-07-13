Jules Kounde’den İspanya maçı yorumu!

2026 Dünya Kupası yarı finalinde İspanya ile karşılaşacak Fransa'da Jules Kounde açıklamalarda bulundu.

27 yaşındaki savunma oyuncusu Jules Kounde, İspanya'nın gücünü her zaman kolektif oyundan aldığını belirterek, "Bence bu hala onların DNA'larının büyük bir parçası. Her zaman bu oyun tarzıyla rakibi köşeye sıkıştırmaya, topun arkasından koşturarak yorgunluk yaratmaya ve alanlar bularak rakibi hataya zorlamaya çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

Kounde, yarı final maçının Fransa'da milli bayrama denk gelmesiyle ilgili soruyu, "14 Temmuz, milli bayram. Aynı zamanda ne yazık ki birkaç yıldır bir yas tarihi, özellikle de Nice'teki saldırılar nedeniyle. Fransızları gerçekten gururlandırmak istediğimiz bir tarih. Tüm desteğin farkındayız, gerçekten çok büyük bir coşku görüyoruz ve bu içimizi ısıtıyor. Bunun ötesinde bu maç büyük riskleri olan bir yarı final. Umuyoruz ki bayram güzel olacak." şeklinde yanıtladı.

İki takımın da ofansif ve topa sahip olmayı sevdiğini aktaran Kounde, "Biz de topla oynamaktan ve rakibi geriye yaslamaktan keyif alan bir takımız; aynı zamanda biraz daha geride oynayıp geçiş oyunlarından da yararlanabiliriz çünkü buna uygun kalitemiz var. Bu yüzden yarın bizim de topa sahip olmamız gerekeceğini hesaba katıyoruz çünkü İspanya'ya karşı topu 90 dakika boyunca onlara bırakamazsınız. En sonunda alan bulurlar, sizi yorarlar ve bu iyi olmaz." diye konuştu.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör