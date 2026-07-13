Manisa FK Teknik Direktörü Pektaş: Doğru bir takım yapmaya çalışıyoruz

1'inci Lig ekiplerinden Manisa FK yeni sezon hazırlıklarının 1'inci etabını Kayseri'de bin 800 rakımlı Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde gerçekleştiriyor. Siyah beyazlı ekibin teknik direktörü Ahmet Pektaş, kamp çalışmaları hakkında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Kayseri'de normalde tek etap kamp yapmayı planladıklarını anlatan Manisa FK Teknik Direktörü Ahmet Pektaş, "Biz normalde hazırlık dönemimizde bir dönem burada 2'nci etabı faklı bir şekilde planlamıştık ama buradaki tesisin güzelliği, havanın uygun olması, zemin şartları hem bizim hem de oyuncularımızın çok hoşuna gitti. 2'nci dönemi de burada yapmaya karar verdik. Bütün sezona Kayseri'de hazırlanacağız. Şu an ilk etap biraz daha fiziksel ağırlıklı gidiyor. Taktiksel çalışmaları bunun yanına eklemeye çalışıyoruz ama işin doğrusu 2'nci etapta biraz daha taktiğe ağırlık vereceğiz" diye konuştu.

'KENDİ OYUNUMUZU GELİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Sezona doğru bir şekilde hazırlandıklarını da vurgulayan Pektaş, "Hazırlıklarımız güzel ve oyuncularımızın performansından çok memnunuz. Hepsi hemen hemen her istediğimizi ve söylediğimizi elinden geldiğince yapmaya çalışıyor ve kendi oyunumuzu geliştirmeye çalışıyoruz. Aslında geçen sezonda yapmak istediğimiz buydu. Mevcut olan oyunumuzu buralarda nasıl kuvvetlendirebiliriz ve nasıl üzerine koyabiliriz bunların peşindeyiz. Hem oyuncularımız hem biz elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Transfer sezonumuz açık. Gelen, giden oyuncularımız oluyor ama bence bu ligdeki çoğu takımın aksine bu kampa hemen hemen tam takım olarak geldik diyebilirim. Bu da bizim işimizi kolaylaştırıyor. Çok daha doğru şekilde hazırlandığımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

'ÇOK İYİ BİR ALTYAPIMIZ VAR'

Kamp merkezinde oynayacakları hazırlık maçları olduğunu da belirten Pektaş, "Aslında bizim kulüp vizyonumuz gereği, genç oyunculara çok değer veriyoruz. Daha 2 gün önce Ayberk kardeşimiz Kasımpaşa'ya, Süper Lig'e gidip anlaştı. Bizim bütün hazırlıklarımız var. Hangi oyuncumuz giderse altyapımız var. U-19 takımımız geçen seneyi şampiyon olarak bitirdi. Çok iyi bir altyapımız var. Genç ve tecrübeli oyuncuları karıştırarak, doğru bir takım yapmaya çalışıyoruz. Kamp süresinde eksiklerimizi görüp buralara takviye yapmayı düşüneceğiz. Şu an tam netleştirmedik. Kura çekimi dün oldu. Bazı hocalarımızın ilk hafta eşleşiriz, maç yaparız diye hazırlık maçı çekinceleri oldu. Tarihlerimiz net ama maç takvimimiz henüz sadece ilk maçımızı İran U-23 takımıyla yapacağız. Sonrasında diğerlerini netleştireceğiz" diye konuştu.

'HEDEFİMİZ PLAY-OFF'

Geçen seneki takımın çoğunluğunu koruduklarına da değinen Pektaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz geçen sene göreve geldik. Elimizden geleni yaptık. Daha iyisi de olabilirdi ama herkes elinden geleni yaptı. İşin sonunda ligi 9'uncu sırada bitirdik. Otomatikman bu seneki hedefimizde daha yukarılar. 9'uncu sırada bitirdiğimiz için de hedefimiz play-off. Zorlayabilirsek kendi kendimize ilk 3 neden olmasın diyoruz. Çünkü, takımımızın bir çoğunu koruduk. Geçen seneki takımımız çoğunlukla bizim ile devam ediyor. Buralara da takviye yapınca sıralamayı daha yukarı çekmek adına elimizden geleni yapacağız" dedi.

'MANİSA ŞEHRİNİ TEKRAR AİT OLDUĞU YERLERE GÖTÜRMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ'

Pektaş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öncelikle camiamıza şunu söyleyebilirim; geçen sezondan gelen çok güzel bir bütünlüğümüz vardı. Bu şehrin çocukları bizlerle beraber. Olabildiğince Manisa ve çevresindeki gençlerle ilerliyoruz. Bu bizim şehirdeki aidiyet duygumuz arttırıyor. Bu senede bizi desteklesinler. Biz hem bu şehrin çocuklarıyla hem de dışarıdan gelen tecrübeli arkadaşlarımızla elimizden geleni yaparak Manisa şehrini tekrar ait olduğu yerlere götürmek için elimizden geleni yapacağız."

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