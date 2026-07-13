Okan Buruk bir kez daha Galatasaray tarihine geçti

Söz konusu sezonda 33 maç kazanan Buruk'un öğrencileri, aynı zamanda Süper Lig'de bir sezonda en fazla galibiyet alan takım ünvanını elde etti.

ÜST ÜSTE MAÇ KAZANMA REKORU DA ELİNDE

Okan Buruk, teknik direktörlük yaptığı dönemde sarı-kırmızılılarla lig tarihinde üst üste maç kazanma rekorunu kırdı.

2023-2024 sezonunda Süper Lig'in 20-36. haftalarında 17 müsabakadan galibiyetle ayrılan Buruk'un Galatasaray'ı, söz konusu rekorun sahibi oldu.

17 MAÇLIK DIŞ SAHA GALİBİYET REKORU

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, lig tarihinde deplasmanda üst üste en çok maç kazanan takım ünvanını elinde bulunduruyor.

Buruk'un öğrencileri, 2023-2024 sezonunun 21. haftasında 5-1 kazanılan Trabzonspor maçıyla başlayan ve 2024-2025 sezonunun 19. haftasındaki 2-1'lik RAMS Başakşehir galibiyetiyle sona eren seride üst üste 17 dış saha maçından galibiyetle ayrıldı.

50 DIŞ SAHA GALİBİYETİNE EN HIZLI ULAŞAN TEKNİK DİREKTÖR

Okan Buruk, Galatasaray'ın teknik direktörü olduğu dönemde Süper Lig tarihinde 50 deplasman galibiyetine en hızlı ulaşan teknik adam oldu.

Ligdeki 64. deplasman maçında 50. galibiyetini alan Buruk, bu sayıya en hızlı ulaşan teknik direktör olarak tarihe geçti.

Buruk'u bu alanda 80 maçla Fatih Terim (Galatasaray), 95 karşılaşmayla İngiliz Gordon Milne (Beşiktaş) ve 100 müsabakayla Şenol Güneş (Trabzonspor) takip ediyor.