Pedro Porro: "Yarın çok güzel bir maç olacak"

İspanyol sağ bek Pedro Porro, Dallas kentindeki Cotton Bowl Tesisleri'nde düzenlenen medya gününde soruları yanıtladı.

26 yaşındaki oyuncu, "Fransa, Boston'da olduğu maç hariç saat dilimi değiştirmedi, siz ise 10 bin kilometre daha fazla uçtunuz. Bunu nasıl kaldırıyorsunuz?" sorusuna, "Kendi adıma konuşursam çok hissetmiyorum. Günden güne seyahat ediyoruz, yukarı aşağı gidiyoruz, kaç kilometre yaptığımıza bakmıyoruz bile. Şimdi bu maç için toparlanabildik ve yarınki maça maksimum düzeyde odaklanmış durumdayız." yanıtını verdi.

LUIS DE LA FUENTE SÖZLERİ

Teknik direktör Luis de La Fuente'nin kendileri için önemine değinen Porro, "Her şeyden önce, bize bir aile olduğumuzu aşıladı. Bana ilk dakikadan itibaren her zaman o güveni verdi. Oynasan da oynamasan da önemli olduğunu hissettiriyor. Bu, bir insan hakkında çok şey anlatır." dedi.

"RÜYANIN GERÇEKLEŞMESİ OLACAK"

Porro, "İspanya'nın oynadığı diğer Dünya Kupası yarı finalinden ne hatırlıyorsun?" sorusu üzerine, "Köyümde izledim çünkü çok küçüktüm. Tek hatırladığım Dünya Kupası'nı kazandığımızda köyümdeki İspanya Meydanı'ndaki havuzda yüzüyordum. Bir Dünya Kupası yarı finalinde oynayabilme sırası bana gelirse bu bir rüyanın gerçekleşmesi olur. Bunun için sahaya çıkacağız." ifadelerini kullandı.

"HAZIR OLACAĞIZ"

Maçın favorisinin olmadığını aktaran Porro, "Bence ikisi de harika milli takımlar. Yarın çok güzel bir maç olacak, aynı zamanda çok zor olacak. Bir Dünya Kupası yarı finalinde oynuyorsan her zaman özeldir. Karşındaki rakip kim olursa olsun her zaman iyi bir rakip olacaktır çünkü buraya kadar iyi bir kupa serüveni getirmiştir. Bu maçta oynamak bize ekstra bir motivasyon veriyor. Özellikle de bu Dünya Kupası'nın en iyi takımlarından biri olduğunu bildiğimiz Fransa'ya karşı. Kesinlikle hazır olacağız." diye konuştu.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör