Romelu Lukaku’nun menajerinden Beşiktaş açıklaması!

Beşiktaş'ın gündeminde yer aldığı bilinen Romelu Lukaku'nun menajerinden bir açıklama geldi.

Romelu Lukaku'nun menajeri Federico Pastorello, iddiaların gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

Federico Pastorello, Beşiktaş ile hiçbir görüşme yapılmadığını dile getirdi.

Romelu Lukaku'nun menajeri şu ifadeleri kullandı:

"Romelu Lukaku hakkında Beşiktaş yöneticileriyle hiçbir zaman görüşmedim. Beşiktaş yönetimiyle herhangi bir görüşme ya da temas olduğu yönündeki tüm iddialar tamamen yanlış. Böyle bir temas hiçbir zaman gerçekleşmedi."

Federico Pastorello son olarak, "Lukaku'nun Beşiktaş'a transfer olma gibi bir niyeti yok. Bu konuyla ilgili ortaya atılan iddiaların tamamı asılsız söylentilerden ibaret" şeklinde konuştu.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör