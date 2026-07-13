Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Romelu Lukaku’nun menajerinden Beşiktaş açıklaması!
Giriş Tarihi: 13.07.2026 22:49

Romelu Lukaku’nun menajerinden Beşiktaş açıklaması!

Serie A devi Napoli’de forma giyen Romelu Lukaku’nun menajeri, Beşiktaş iddialarına dair konuştu.

Romelu Lukaku’nun menajerinden Beşiktaş açıklaması!
  • ABONE OL

Beşiktaş'ın gündeminde yer aldığı bilinen Romelu Lukaku'nun menajerinden bir açıklama geldi.

Romelu Lukaku'nun menajeri Federico Pastorello, iddiaların gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

Federico Pastorello, Beşiktaş ile hiçbir görüşme yapılmadığını dile getirdi.

Romelu Lukaku'nun menajeri şu ifadeleri kullandı:

"Romelu Lukaku hakkında Beşiktaş yöneticileriyle hiçbir zaman görüşmedim. Beşiktaş yönetimiyle herhangi bir görüşme ya da temas olduğu yönündeki tüm iddialar tamamen yanlış. Böyle bir temas hiçbir zaman gerçekleşmedi."

Federico Pastorello son olarak, "Lukaku'nun Beşiktaş'a transfer olma gibi bir niyeti yok. Bu konuyla ilgili ortaya atılan iddiaların tamamı asılsız söylentilerden ibaret" şeklinde konuştu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BEŞİKTAŞ #ROMELU LUKAKU #NAPOLİ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Romelu Lukaku’nun menajerinden Beşiktaş açıklaması!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA