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Giriş Tarihi: 13.07.2026 19:38 Son Güncelleme: 13.07.2026 19:57

Son dakika haberi: Trabzonspor'da Mathias Lovik, Molde'ye transfer oldu!

Trabzonspor, Mathias Lovik'in sözleşmesinin feshedildiğini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Lovik, Molde'ye transfer oldu.

Son dakika haberi: Trabzonspor’da Mathias Lovik, Molde’ye transfer oldu!
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Süper Lig ekibi Trabzonspor, Mathias Lovik'in, Molde Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildiride, "Molde Kulübü ile, sözleşme fesih bedeli olarak 2.500.000.-EUR garanti bedel ve 1.900.000.-EUR şarta bağlı bonus olmak üzere, toplamda 4.400.000.-EUR bedelli anlaşma yapılmıştır. Anlaşmaya göre, oyuncunun başka bir kulübe transferi halinde, elde edilecek net transfer bedelinin %10'u Kulübümüze ödenecektir." denildi.

Öte yandan bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Mathias Johan Fjortoft Lovik arasındaki 20.01.2026 başlangıç ve 30.06.2030 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre; oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir." ifadeleri yer aldı.

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#SÜPER LİG #TRABZONSPOR #MOLDE #MATHİAS LOVİK

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Son dakika haberi: Trabzonspor'da Mathias Lovik, Molde'ye transfer oldu!
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