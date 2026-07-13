Son dakika haberi: Trabzonspor’da Mathias Lovik, Molde’ye transfer oldu!

Süper Lig ekibi Trabzonspor, Mathias Lovik'in, Molde Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildiride, "Molde Kulübü ile, sözleşme fesih bedeli olarak 2.500.000.-EUR garanti bedel ve 1.900.000.-EUR şarta bağlı bonus olmak üzere, toplamda 4.400.000.-EUR bedelli anlaşma yapılmıştır. Anlaşmaya göre, oyuncunun başka bir kulübe transferi halinde, elde edilecek net transfer bedelinin %10'u Kulübümüze ödenecektir." denildi.

Öte yandan bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Mathias Johan Fjortoft Lovik arasındaki 20.01.2026 başlangıç ve 30.06.2030 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre; oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir." ifadeleri yer aldı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör